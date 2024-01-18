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Вечерний Новосибирск

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Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин оценил работу по ликвидации аварии в Новосибирске

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин оценил работу по ликвидации аварии в Новосибирске

На заседании комитета по строительству и ЖКХ обсудили коммунальные аварии в регионах России. По оценкам ведомства с начала года в стране произошло 2819 порывов теплотрасс, это больше, чем в тот же период прошлого года.

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