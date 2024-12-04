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Военное обозрение

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Британский АНПА Herne XLAUV вышел на испытания

Британский АНПА Herne XLAUV вышел на испытания

В Великобритании начались испытания первого тяжёлого АНПА национальной разработки. Безэкипажная подлодка Herne построена с применением наработок по ряду существующих проектов и в будущем должна будет найти место в британском КВМФ.

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