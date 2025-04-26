ЧП на сцене не помешало Киркорову продолжить выступление

Филипп Киркоров собирался устроить эффектное шоу, но ситуация внезапно вышла из-под контроля.Концерт Филиппа Киркорова в БКЗ "Октябрьский" не обошёлся без происшествий, у певца случилась неожиданная травма во время выступления, и он едва не лишился куртки.
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