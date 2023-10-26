Мошенники украли у жительницы Тамбова 700 тысяч рублей

В полицию обратилась сотрудница одного из институтов Тамбова. Женщина стала жертвой мошенников. Через аккаунт в телеграм-канале с ней связался якобы её руководитель и сообщил, что нужно срочно перевести деньги.
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