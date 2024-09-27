Терапевт перечислил симптомы, которые являются предвестниками инфаркта

Часто на них не обращают внимание Часто люди не обращают внимания на нетипичные проявления недугов, которые увеличивают риски инфаркта, об этом «Вечерней Москве» рассказал терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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