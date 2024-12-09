Герой России Жарский заявил об уничтожении 7 немецких танков Leopard за один бой

Российские военные в зоне СВО в одном бою ликвидировали семь немецких танков Leopard. Об этом рассказал морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский в беседе с ТАСС.
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