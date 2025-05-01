Директор фирмы в Казани выплатил работникам долг по зарплате в 10 млн рублей

В Казани благодаря вмешательству прокуратуры работникам одной компаний выплатили зарплату. Выяснилось, что директор компании «Реновация» задолжал 133 работникам зарплату общей суммой более 10 миллионов рублей.
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