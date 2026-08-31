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Орелtimes

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В Орле из-за шалостей внучки бабушка была вынуждена вызывать МЧС

В Орле из-за шалостей внучки бабушка была вынуждена вызывать МЧС

Минувшие выходные оказались весьма травматичны для орловцев.  У юной жительницы улицы Николая Сенина застряла нога в колесе велосипеда – спасатели с помощью слесарного инструмента помогли ребёнку.

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