На помощь тонущим танкерам в Керченском проливе направлены вертолёт Ми-8 и спасательный катер

Сильный шторм топит два танкера с мазутом в Керченском проливе. Экипажи ждут спасательный катер.В Керченском проливе терпят бедствие два танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", сообщает телеграм-канал SHOT.
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