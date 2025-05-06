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Парламентская газета

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Этот день мы приближали, как могли

Этот день мы приближали, как могли

В 2025 году Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для побед на фронте, работы в тылу, помощи раненым и беженцам с 1941 по 1945 годы советской властью были приняты сотни нормативных актов.

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