Песня «Взлетаем на грозу» на стихи Марии Захаровой появилась в музыкальных сервисах

Песня «Взлетаем на грозу», автором стихов которой является официальный представитель МИД России Мария Захарова, появилась на популярных музыкальных платформах.
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