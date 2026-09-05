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Песня «Взлетаем на грозу» на стихи Марии Захаровой появилась в музыкальных сервисах

Песня «Взлетаем на грозу» на стихи Марии Захаровой появилась в музыкальных сервисах

Песня «Взлетаем на грозу», автором стихов которой является официальный представитель МИД России Мария Захарова, появилась на популярных музыкальных платформах.

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