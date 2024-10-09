«В сердце бури»: показаны кадры полёта американского исследовательского самолёта в зоне урагана «Милтон»

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть исследовательский полет самолета Национального управления океанических и атмосферных исследований США в зоне урагана «Милтон», который уже достиг стадии пятой категории.
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