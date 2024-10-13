В Сеуле уверены, что КНДР не решится начинать войну

Руководство республики Корея уверено, что КНДР не начнет войну, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Син Вон Сик, 13 октября в интервью телеканалу KBS.
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