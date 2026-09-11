Против России введено более 30 тысяч санкций, что почти вдвое превышает количество ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых, заявил президент РФ Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ NZZ: приход к вла...
- ГБ Трамп не простит:...
- Трамп приостанови...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым