Уже скоро? Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето

В Центральной России классическое бабье лето начнется на следующей неделе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Поздравили по см...
- «Люди, у которых ...
- «Люди, у которых ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым