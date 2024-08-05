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Мигранты напряглись: Избитый депутат Госдумы потребовал пересмотра гражданства всех "новых россиян"

Мигранты напряглись: Избитый депутат Госдумы потребовал пересмотра гражданства всех "новых россиян"

  Михаил Матвеев считает, что ревизии подлежат паспорта, выданные приезжим за последние десять лет.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Убедительно пишите, но остается вопрос, почему Госдума спит? От  узколобости или ангажированности?
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3 час.
Natalija Osminina
Странные вопросы Вы задаете. Неужели происходящее не очевидно? Взять то же МО. К примеру, Булгаков- типичнейшая КРЫСА на морду лица! В прошлой жизни был крысой. Поэтому мозг заточен только на то, чтобы таскать из хлебного элеватора зерна  в свою личную норку. Подобные &quot;узколобые&quot;, а по сути животные, есть и в Думе. Но их меньше, чем тех, кто работает на Вашингтон. Ну, видно же всё по лицам!! И по-другому и быть не могло!! Чудес же не бывает , особенно такого масштаба и все 35 лет!))) Кто  пришел к власти в результате переворота в СССР? -  враги народа, которые несколько лет до этого (еще при начале правления  Горбачева) продавали СССР -Вашингтону.  При перевороте свое предательство  оформили,  и все чиновники России стали работать на дядю Сэма.  Вот они и правят до сих пор. Причем не только Дума, но и практически все  чиновники России сверху донизу и по всей горизонтали. Вольно или невольно, сознательно или нет, но участвуя в коррупционных схемах трех основных кланов- Американского,  Исламистского и Сионистского, они ВСЕ содержат власть глобалистов.
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3 час.
Евгений Антонов
Еще парочку изнасилованных жен депутатов, с десяток ограбленных силовиков, и тогда, может быть, возьмутся всерьез.
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2 час.

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