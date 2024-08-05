Мигранты напряглись: Избитый депутат Госдумы потребовал пересмотра гражданства всех "новых россиян"

Natalija Osminina

Странные вопросы Вы задаете. Неужели происходящее не очевидно? Взять то же МО. К примеру, Булгаков- типичнейшая КРЫСА на морду лица! В прошлой жизни был крысой. Поэтому мозг заточен только на то, чтобы таскать из хлебного элеватора зерна в свою личную норку. Подобные "узколобые", а по сути животные, есть и в Думе. Но их меньше, чем тех, кто работает на Вашингтон. Ну, видно же всё по лицам!! И по-другому и быть не могло!! Чудес же не бывает , особенно такого масштаба и все 35 лет!))) Кто пришел к власти в результате переворота в СССР? - враги народа, которые несколько лет до этого (еще при начале правления Горбачева) продавали СССР -Вашингтону. При перевороте свое предательство оформили, и все чиновники России стали работать на дядю Сэма. Вот они и правят до сих пор. Причем не только Дума, но и практически все чиновники России сверху донизу и по всей горизонтали. Вольно или невольно, сознательно или нет, но участвуя в коррупционных схемах трех основных кланов- Американского, Исламистского и Сионистского, они ВСЕ содержат власть глобалистов.