Прогноз погоды в Крыму на 17 мая 🌧 В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +21 и небольшой дождь В Евпатории +17 и небольшой дождь В Черноморском +16 и дождь В Джанкое +21 и небольшой дождь В Ялте +19 и облачно с прояснениями В Алуште +20 и небольшой дождь В Керчи +20 и небольшой дождь В Армянске +19 и небольшой дождь В Красноперекопске +19 и небольшой дождь В Бахчисарае +21 и небольшой дождь В Феодосии +18 и небольшой дождь В Судаке +18 и небольшой дождь 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.