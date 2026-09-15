Трудно поверить, но Мише Кокшенову было бы 90

Из них - 60 лет в кино, первый раз Кокшенов появился на экране аж в фильме "Высота" с Рыбниковым.Несмотря на довольно простоватую внешность и амплуа бестолкового амбала, женщины по Кокшенову всегда умирали, у Миши были романы с самыми-самыми-самыми.