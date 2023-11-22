FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    А вот интересно: что эта вобла высушенная делает у нас в России и тем более без паспорта? Тем более латвийка!! И поч...«Перейду границу ...
  • Наталья Середа
    Генеральские погоны - честь и достоинство. Как опозорили и обесчестили погоны.Воров не жалко.Близкие отрицают ...
  • карла карлова
    У этой  Муцениеце явные проблемы с психикой.Мечется бедолага и все напоминает о себе и все в холостую.Неприятная кака...«Перейду границу ...

Управление OpenAI нежданно уволило директора компании Сэма Альтмана

Управление OpenAI нежданно уволило директора компании Сэма Альтмана

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, покинул свой пост. Он был отстранен от должности советом директоров, члены которого сочли, что Альтман больше не способен руководить компанией и не был «абсолютно откровенным».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх