Управление OpenAI нежданно уволило директора компании Сэма Альтмана

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, покинул свой пост. Он был отстранен от должности советом директоров, члены которого сочли, что Альтман больше не способен руководить компанией и не был «абсолютно откровенным».
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