Путин заявил о планах РФ и Китая углубить кооперацию в сфере высоких технологий

Россия и Китай намерены углублять двустороннее сотрудничество в области высоких технологий и инноваций, заявил 17 мая президент России Владимир Путин на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества.
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