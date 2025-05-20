Медведев заявил, что Россия готова к переговорам с Киевом без предварительных условий

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. На Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия открыта для переговоров с Украиной без предварительных условий.
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