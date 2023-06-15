Филипп Киркоров сообщил, что уже более пяти лет не общается с Аллой Пугачевой

Он рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме.Посетивший Петербургский международный экономический форум знаменитый певец Филипп Киркоров рассказал журналистам, что уже более пяти лет не общается с Аллой Пугачевой.
Он рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме.Посетивший Петербургский международный экономический форум знаменитый певец Филипп Киркоров рассказал журналистам, что уже более пяти лет не общается с Аллой Пугачевой.
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