Новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе стартует в Риме

Министр иностранных дел Омана объявил о пятом раунде переговоров между США и Ираном в Риме 23 мая. Эти непрямые переговоры, посвящённые ядерной программе, проходят при посредничестве Омана и станут ключевым шагом в обсуждении важных вопросов.