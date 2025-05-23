Два здания-башни, которые будут доминировать над другими ЖК, построят в Барнауле

Жилой комплекс возведут рядом с ТЦ "Волна" Проект ЖК на улице Малахова, 155, в Барнауле Многоквартирный дом с объектами общественного назначения и автостоянкой планируют построить в Барнауле по адресу улица Малахова, 155, неподалеку от ТЦ "Волна".
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