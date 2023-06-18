Признать свое место

То, что из-за рубежа в Россию возвращаются лишь единицы квалифицированных специалистов, — миф. Об этом в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ-2023 заявил руководитель лаборатории дизайна материалов Сколковского института науки и технологий Артем Оганов.