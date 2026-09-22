Минобороны: нанесён массированный удар по предприятиям металлургии, химии и портам Украины

Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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