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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Симферополя задержали подозреваемого в серии краж в одном из вузов города

Сотрудники отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю проверили оперативную информацию о причастности 21-летнего местного жителя к кражам запчастей к разным техническим устройствам.

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