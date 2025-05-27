Ян Лисневский: "Майя Санду использует Игоря Гросу и Дорина Речана в качестве громоотводов" 

Президент Молдовы Майя Санду очень хорошо использует спикера парламента Игоря Гросу и премьер-министра Дорина Речана в качестве громоотводов, чтобы они взяли на себя больше негатива от правления партии "Действие и солидарность" (PAS).
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