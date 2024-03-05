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Спорим, что вы не сможете быстро решить задачку, с которой китайские школьники разделались бы в два счета

Ученые утверждают, что человеческий мозг очень склонен к лени. Этим обуславливается неохотное принятие и усвоение новой информации, особенно если у человека уже укоренились другие представления и стереотипы о том или ином вопросе.

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