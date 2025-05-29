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На Западе раскрыли замысел желающего встретиться с Путиным Зеленского

На Западе раскрыли замысел желающего встретиться с Путиным Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы его власть признали законной.

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