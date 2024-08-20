Китайский бизнес ушел под воду. Во Владивостоке затопило рынок на Спортивной и не только

Пробки и высокие цены на такси, огромные лужи и затопленные дороги, уплывшие номера и улетевшие зонты - чем еще запомнится владивостокцам нынешний ливень, начавшийся накануне? Корреспондент PRIMPRESS прогулялся по районам, кооторые чаще других уходят под воду.
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