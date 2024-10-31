МВД: злоумышленники используют неосведомленных водителей такси для IT-преступлений

Полиция проводит профилактическую работу с агрегаторами Мошенники пользуются неосведомленными водителями такси при совершении IT-преступлений по хищению денежных средств, для борьбы с ними сотрудники полиции проводят профилактическую работу с агрегаторами такси в Подмосковье, сообщили в пресс-службе московского главка МВД России, отвечая на запрос РИА Новости.