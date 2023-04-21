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Экс-главу обанкротившегося МБСП и его супругу заставят вернуть 12 млрд рублей

С остального руководства банка ответственность сняли. Бывшему владельцу обанкротившегося Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергею Бажанову и его супруге Татьяне (входила в совет директоров банка) придётся вернуться 12,2 млрд рублей.

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