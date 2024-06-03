Пушилин: разрешение США Украине бить по РФ легализует уже применяемое оружие

Разрешение Украине наносить удары по объектам на территории Российской Федерации западным оружием - это легализация уже ранее применяемого вооружения, в том числе по Белгородской области, но вряд ли это повлияет на исход специальной военной операции.
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