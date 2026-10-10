Смертельное ДТП с грузовиком и двумя мотоциклами произошло на востоке Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП на Щелковском шоссе на востоке Москвы, сообщил источник РЕН ТВ 10 октября.
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