Разворот рубля. Курсы доллара и евро на 24 января

Российская валюта начала дешеветь к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 января 2025 года, составляет 99,0978рубля (прежнее значение — 98,2804 рубля), официальный курс евро — 103,6612 рубля (предыдущий показатель — 103,2419 рубля).
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