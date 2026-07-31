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Дворы становятся комфортнее: в Твери по инициативе горожан благоустроят 21 придомовую территорию

Дворы становятся комфортнее: в Твери по инициативе горожан благоустроят 21 придомовую территорию

В Твери по ППМИ и инициативному бюджетированию благоустроят 21 придомовую территорию. Этим летом в Твери реализуют сразу 21 проект благоустройства придомовых территорий: 12 в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и 9 — по муниципальной программе инициативного бюджетирования.

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