Дворы становятся комфортнее: в Твери по инициативе горожан благоустроят 21 придомовую территорию

В Твери по ППМИ и инициативному бюджетированию благоустроят 21 придомовую территорию. Этим летом в Твери реализуют сразу 21 проект благоустройства придомовых территорий: 12 в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и 9 — по муниципальной программе инициативного бюджетирования.