Reuters: решение Байдена разрешить ВСУ удары вглубь РФ связано с победой Трампа

Решение президента США Джо Байдена снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России связано с победой на выборах Дональда Трампа, который может прекратить поддержку Киева.
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