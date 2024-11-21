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Reuters: решение Байдена разрешить ВСУ удары вглубь РФ связано с победой Трампа

Reuters: решение Байдена разрешить ВСУ удары вглубь РФ связано с победой Трампа

Решение президента США Джо Байдена снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России связано с победой на выборах Дональда Трампа, который может прекратить поддержку Киева.

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