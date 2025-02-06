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Новости Омска

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Больше, чем в 2023 году, но меньше, чем в пандемию: стало известно

Больше, чем в 2023 году, но меньше, чем в пандемию: стало известно, сколько человек умерло в Омской области за прошлый год.

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