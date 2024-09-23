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Карпин — о Глушенкове: «Хочу тет-а-тет поговорить с человеком, который сказал то, что сказал»

Карпин — о Глушенкове: «Хочу тет-а-тет поговорить с человеком, который сказал то, что сказал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему включил форварда «Зенита» Максима ГлушенковаГлавный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему включил форварда «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав на октябрьский сбор.

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