Ушел из жизни первый генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Ушел из жизни Александр Владимирович Денисов, первый генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы», который возглавлял холдинг со дня основания в 2009 году по 2022 год.
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