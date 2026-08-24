Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

149 подписчиков

Ушел из жизни первый генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Ушел из жизни первый генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Ушел из жизни Александр Владимирович Денисов, первый генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы», который возглавлял холдинг со дня основания в 2009 году по 2022 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии