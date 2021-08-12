Политика как она есть

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Долгая пенсия: как клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда

Долгая пенсия: как клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда

Госдума в октябре может принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда.

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