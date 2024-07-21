Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады при радиоперехвате переговоров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявили, как украинские солдаты обсуждают стрельбу по мирным жителям Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР).
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