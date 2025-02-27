Винный фестиваль в Крыму

Винный фестиваль с концепцией винной народной дипломатии в одиннадцатый раз проведут на полуострове. Организаторы отмечают, что это русскоязычная площадка для общения профессионалов отрасли и любителей вина.
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