Спала с чиновником, вела секс-секту и бросила мать: Шурыгина до попадания в СИЗО

Диана Шурыгина сейчас ожидает своего приговора в СИЗО. Скандальной телевизионной звезде грозит 6 лет за изготовление и распространения порнографии.
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