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В Москве сообщили, что дефицита карт «Тройка» не наблюдается

В Москве сообщили, что дефицита карт «Тройка» не наблюдается

Telegram-канал Московского департамента транспорта сообщил о том, что заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечает отсутствие дефицита карт «Тройка», сообщается что карты имеются на складах в достаточном количестве.

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