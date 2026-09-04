"Спрос поджимается". В Алтайском крае растет число непроданных квартир в новостройках

В "пиковые" годы более 60% квартир распродавали до завершения строительства дома, теперь же удается реализовать лишь треть Спрос на новостройки в Алтайском крае постепенно снижается: сейчас в регионе продано 36% квартир в новых домах, хотя еще в прошлом году этот показатель составлял 41%.
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