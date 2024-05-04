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39-летний Тиаго Силва вернется во «Флуминенсе» летом

Тиаго Силва по окончании сезона станет игроком «Флуминенсе». 39-летний защитник перейдет в клуб из Рио-де-Жанейро свободным агентом, по завершении контракта с «Челси», где бразилец проводит четвертый сезон.

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