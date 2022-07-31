Полянский: РФ передала ООН данные, которые доказывают вину Киева в ударе по СИЗО в Еленовке

Российская сторона передала генсеку ООН Антониу Гуттеришу информацию, которая свидетельствует о вине Украины в ударе по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, сообщили «Известия» со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.