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На Русском экономическом форуме в Челябинске назвали дефицитные специальности

На Русском экономическом форуме в Челябинске назвали дефицитные специальности

На южноуральских предприятиях очень нужны токари и фрезеровщики. На Русском экономическом форуме, который сейчас проходит в Челябинске, большое внимание спикеры уделяют развитию программы «Профессионалитет», как мостику между учебными заведениями и работодателями.

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